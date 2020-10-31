流感疫苗不打不行？ 專家點出一關鍵數字

國內短短2天內新增112件流感疫苗不良事件通報，其中包含3名死亡案例。專家表示，通報量增加與民眾的心理因素有關，2009年國內亦曾因小朋友疑似打流感疫苗死亡案例，導致不良事件通報件數一時間突增的情況，最後卻發現大部分都沒關聯。雖然星、馬緩打賽諾菲疫苗，但專家認為看不到合理原因，台灣沒必要跟進，且流感去年底至今死亡人數遠超越新冠肺炎，民眾不敢打而發生重症，誰要負責？

台大兒童醫院院長黃立民表示，2009年發生台中一個小朋友在接種疫苗後死亡，不良事件通報人數就跟著暴增，原因是大家感到擔憂，當時預防接種諮詢委員會都在審這些案例，但最後大部分都不相關，通報量會大幅增加是因為大家都在關注，一有不舒服都會拿出來講。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，判斷打疫苗與不良事件通報因果關係的過程是很嚴謹的，若認為是疫苗引起，學理上要有關聯，台灣通報制度很便民，一點事都可以通報，有時反而增加不必要的行政成本。

邱南昌表示，打疫苗最擔心是神經病變和死亡，以格林巴利症候群來說，就算沒打疫苗，每月還是會出現10幾例，近期有文獻說，此症候群也沒有在施打流感疫苗後增加的現象。

他進一步指出，幾年前瘋傳出現顏面神經麻痺，就要說是否是流感疫苗害的，但美國CDC已經說清楚，這兩者並無關聯，大規模追蹤的資料已佐證。至於頭暈，每天多少人頭暈，不能說頭暈就是疫苗引起。

另外，台灣一年死亡人數高達17萬多，平均1個月超過1萬，不能什麼都歸咎到疫苗之上。台灣新冠肺炎累計7死，但流感去年10月到現在死了161人，遠超過新冠肺炎，流感疫苗還是要打，否則重症致死誰要負責任？

（中國時報 林周義）