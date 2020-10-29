外食族注意！大腸桿菌超標 超商超市都中鏢

外食族當心了，食藥署今年進行冷凍冷藏調理食品大稽查，揪出12件違規，統一超商、頂好、全聯都在列，以大腸桿菌超標最多，全家便利商店則是便當營養標示與實際不符挨罰。

衛生福利部食品藥物管理署7月至8月間啟動「市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案」，針對全台190家超市、量販店、便利商店及外帶店等冷凍冷藏調理食品販賣場所進行查核，今天公布稽查結果。

食藥署指出，本次稽查共抽驗290件冷凍冷藏調理食品，檢驗微生物衛生標準，12件冷凍冷藏調理食品初抽驗不合格，以大腸桿菌群超標占大宗，其中3件經限期改善複抽驗後仍不合格，均開罰。

頂好超市共2款食品違規，包括「陶爸爸手工韭菜水餃」被驗出大腸桿菌超標，限期改善再驗仍超標，另一款「熟鍋貼」則是初驗大腸桿菌群超標、複驗合格。

全聯超市的「帕瑪奶香培根義大利麵」初驗生菌數超標，「滷味拼盤」初驗大腸桿菌群超標，而「米漢堡三杯猴頭菇」初抽驗生菌數超標，複驗不僅生菌數超標、大腸桿菌也超標。

統一超商的「高雄空廚青醬蛤蜊義大利麵」、生機店聖德科斯的「番茄義大利醬」、知名有機食品店里仁的「鮮蔬米漢堡」、台南多那之麵包「鮮蔬烤雞三明治」、高雄俗俗的賣生鮮超市「手工熟鍋貼 」，初驗均發現大腸桿菌群超標。

台中領好超市的「雙寶雞」大腸桿菌群超標，初驗、複驗均不合格；雲林省錢超市「冷凍韭菜豬肉水餃」則是初驗生菌數超標。

此外，這次稽查專案中也抽驗11件便當類包裝食品的營養標示，發現4件營養標示與實際狀況不符，包括全家便利商店的「泰式打拋豬飯」、「健身G肉餐盒」以及北投「來來超商」的「蠔油牛肉燴飯」、「蕃茄培根蛋炒飯」均違規。

食藥署指出，上述違規產品一共依法開罰新台幣16萬元，也呼籲民眾選購冷凍冷藏調理食品時，應挑選環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，所購買的食品應注意色澤 及氣味是否正常並應注意產品貯存溫度（冷藏攝氏7度以下，冷凍負18度以下），購買後應盡速食用完畢，以避免常溫下細菌過度滋生。（ 中央社記者張茗喧台北29日電／ 編輯：陳政偉）