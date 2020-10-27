4起疑施打流感疫苗死亡 接種計畫沒要停

流感疫苗接種不良事件通報截至10月26日，有4名年紀介於62歲至77歲者接種後死亡，但死因與疫苗無關，而是自身慢性疾病。專家認定，死亡與慢性病有關，建議維持現行接種政策。

疾管署統計，截至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等，其餘12件為其他嚴重不良反應。

另非嚴重不良反應50件，症狀包括頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等，多已康復或追蹤結案，此外尚有1件因通報者未勾選還在釐清中。

防疫醫師鄒宗珮在記者會表示，4名通報接種流感疫苗後死亡個案，年齡介於62歲至77歲。專家研判都跟自身慢性疾病有關，包含腦出血、心肌梗塞，確認跟流感疫苗接種無關。

這4名死者接種的疫苗，有3人是賽諾菲疫苗，1人是國光，約在接種後3到10天死亡。

疾管署副署長莊人祥今天下午在記者會表示，疾管署26日晚間召開衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，對於近日韓國發生多起疑似接種流感疫苗後死亡事件，以及國內通報的流感疫苗接種嚴重不良事件進行討論。

莊人祥指出，針對國內通報的嚴重不良事件及死亡個案，經與會專家初步研判，個案症狀或死亡原因與自身慢性病較有相關，建議維持現行的流感疫苗接種政策，仍應持續密切監測接種不良事件。

韓國連日都傳出有民眾疑因接種流感疫苗後死亡；莊人祥表示，韓國調查結果顯示，該國死亡案例與接種流感疫苗無關，仍繼續執行接種計畫。目前除了新加坡採行預先停止2款流感疫苗使用外，無其他國家暫緩執行流感疫苗接種作業。

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