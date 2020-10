社群貼文愛用表情符號者 多「魯蛇」

孩子的課業表現往往是父母與師長最在意的事情。現在,透過「人工智慧」分析學生在社群軟體上的貼文,可預測該生的課業表現,準確率高達94%。該研究更指出,在臉書等社群媒體上大量使用表情符號的學生,往往成績都比較差。

《每日郵報》23日報導,美國大學的經濟學院研究團隊研發新款AI模型,並分析100萬則社群軟體貼文與2468名考生的成績,進而得出貼文文字的遣詞運用能力,決定學生課業表現之結論。

研究發現,喜歡貼出文化與科學議題的貼文,而且使用大篇幅文字來描述的學生,往往都是學霸。相對的,使用大量表情符號、只會用單一單字、單字或整個句子都是大寫者,以及討論議題偏向星座、駕駛與軍旅相關者,往往學業表現都相當「魯蛇」。

研究強調,相關預測結果不代表學生必然會自我實現預測,僅是將其過去成績與社群貼文傾向的關聯性如實地陳述。

不過,這則研究報告恐讓不少人心碎,其中1位就是推特的重度成癮者川普。川普的推文常出現單一字彙,而該單字又整個為大寫。此外,許多星座專家、軍宅與重機跑車愛好者,也躺著中槍

文章來源:Facepalm! AI trained to ‘predict’ academic performance based on test scores and social posts reveals that using an abundance of emojis is linked to lower grades

(中時新聞網 江昱蓁)