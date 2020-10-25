社群貼文愛用表情符號者 多「魯蛇」

表情符號示意圖。圖/美聯社

孩子的課業表現往往是父母與師長最在意的事情。現在，透過「人工智慧」分析學生在社群軟體上的貼文，可預測該生的課業表現，準確率高達94%。該研究更指出，在臉書等社群媒體上大量使用表情符號的學生，往往成績都比較差。

《每日郵報》23日報導，美國大學的經濟學院研究團隊研發新款AI模型，並分析100萬則社群軟體貼文與2468名考生的成績，進而得出貼文文字的遣詞運用能力，決定學生課業表現之結論。

研究發現，喜歡貼出文化與科學議題的貼文，而且使用大篇幅文字來描述的學生，往往都是學霸。相對的，使用大量表情符號、只會用單一單字、單字或整個句子都是大寫者，以及討論議題偏向星座、駕駛與軍旅相關者，往往學業表現都相當「魯蛇」。

研究強調，相關預測結果不代表學生必然會自我實現預測，僅是將其過去成績與社群貼文傾向的關聯性如實地陳述。

不過，這則研究報告恐讓不少人心碎，其中1位就是推特的重度成癮者川普。川普的推文常出現單一字彙，而該單字又整個為大寫。此外，許多星座專家、軍宅與重機跑車愛好者，也躺著中槍

文章來源：Facepalm! AI trained to ‘predict’ academic performance based on test scores and social posts reveals that using an abundance of emojis is linked to lower grades

(中時新聞網 江昱蓁)

工商時報 數位編輯