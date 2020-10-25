秋天吃蟹配柿子會中毒？食藥署來解惑

秋天正值螃蟹生長最肥美的季節，許多饕客都會在選在這「螃蟹季」大嗑秋蟹。另外，柿子也在秋天成熟，也深受民眾喜愛。不過這2種秋天盛產美食竟然不能一起吃？有民眾不慎在餐廳「吃螃蟹配柿子」後崩潰求救，深怕中毒。其實不用擔心，食藥署解釋，這跟柿子內的單寧酸有關，但並不是中毒。

有民眾在臉書社團「爆怨2公社」上緊張表示，到餐廳吃飯時驚見沙拉吧有螃蟹和柿子這2道最愛的食物，當下立馬拿回去各咬了一口，殊不知卻聽見隔壁桌竊竊私語說「農民曆上不是說柿子和蟹一起吃會中毒？」一時之間讓她相當崩潰「怎麼辦？」

事實上，衛生福利部食品藥物管理署就曾在網上闢謠指出，坊間流傳柿子和螃蟹同食會導致中毒其實是錯誤訊息。不過，2者同時食用確實會對腸胃造成負擔，建議分開食用。

食藥署表示，柿子因富含單寧酸，學理上不宜和蛋白質一起食用，因為寧酸容易與蛋白質凝結成塊，而螃蟹則富含蛋白質，2者同時食用會相互影響，不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀。

食藥署提到，所以不是柿子不能和螃蟹一起吃，而是建議含有單寧酸的食物都不要搭配高單白質食物一起吃。除了柿子之外，茶、葡萄、番石榴、山楂等也都富含單寧酸；海鮮、雞蛋、乳製品及豆製品等食物，也都富含蛋白質。（中時新聞網 許立穎）

文章來源：衛生部食品藥物管理署