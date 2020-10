細胞實驗：漱口水可能有助防止冠狀病毒

一項新的研究顯示,一些常用的家庭消毒品,包括漱口水、洗鼻液、甚至稀釋的嬰兒洗髮水,都可以殺滅冠狀病毒,或許潄口、洗鼻都能降低遭受COVID-19的感染機率。

科學警報(Science Alert)報導,在此先提醒,這篇報導並不是說漱口水就是克服冠狀病毒的最有效武器 ,僅是一項細胞實驗結果。

另外,本研究中的科學家是拿一種稱為HCoV-229e的冠狀病毒進行實驗,而不是造成疫情的SARS-CoV-2病毒。由於這兩種病毒在基因上相似,因此預期實驗結果大致相同,但是仍無法確定在現實生活中使用漱口水,就一定會帶來任何保護性好處,這個推論還並未得到證實。

賓州大學的研究小組,將培養冊中的人類肝細胞中,暴露了含有HCoV-229e病毒的混合溶液,再加上漱口水、洗鼻液,以及稀釋至1%的嬰兒洗髮水的混合溶液,結果發現所有產品都能有效殺滅活病毒,儘管效果的程度因產品而有所不同,同時也與產品與病毒接觸的時間有關。

論文寫道: 「在接觸時間分別為1分鐘和2分鐘的情況下,濃度百分之一的嬰兒洗髮水溶液,能夠分別殺滅99%~99.9%的病毒。」

使用口服漱口水,在30秒後也能達到殺滅99.99%病毒的效果,要是維持時間達到1~2分鐘時,研究人員就無法檢測到細胞中殘留的任何感染性病毒。

這些發現佐證了德國科學家在7月份發表的研究報導,該研究同樣認為,漱口水可顯著降低冠狀病毒的病毒數量。值得指出的是,德國的研究團隊,就是在實驗中使用了SARS-CoV-2,也就是引爆這次疫情的病毒。

但是在此再次提醒,這些研究都不能保證人類測試中,會看到相同的結果,而且我們對這些消毒產品如何有效發揮作用還不確定。

研究人員表示,目前防範新冠疫情,都會提到保持距離、洗手、戴口罩,或許可以再追加勤漱口,可洗鼻,這樣可以降低病毒數量。

這項研究的首席學者-微生物學家克雷格‧梅耶斯(Craig Meyers)說: 「接下來可以進行臨床試驗,以確定這些消毒產品,是否可以減少談話、咳嗽或打噴嚏時,傳播COVID病毒的數量。只要減少50%的感染率,也能對防疫達成極好的效果。」

文章來源:Mouthwash May Help to Neutralise Coronavirus, Experiment With Human Cells Suggests

(中時新聞網 江飛宇)