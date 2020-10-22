彌補1197億虧損 台鐵票價喊漲

交通部台鐵局預估明年度將虧損32億4239萬元，連同以前年度累積虧損1197餘億元，台鐵說明，將全力推動資產活化，並研議合理票價調整；即將重新評估被擋下多年的調漲票價案。

台鐵局110年度預算報告指出，自高鐵通車以來，，運量雖有成長，占有率卻每況愈下；加上舊制退撫金龐大支出、負擔法定優待票差、服務性路線與小站虧損、費率管制等因素，連年虧損。

台鐵分析，客運是最大收入來源，186.2億元與今年度持平。用人費用、服務費用、材料及用品費、租金與利息、折舊及攤銷、損失與賠償給付等負擔增加，致明年度將虧損32.4億元。

台鐵說，將全力推動資產活化，如藉由促參建設、都市更新及設定地上權等多元開發方式，選擇重點資產優先活化開發，以創財源。另研議合理票價調整及服務性路線、車站虧損補貼機制。

台鐵自1995年9月以來就未調整票價，交通部2007年曾提報行政院，建議調漲票價。當年提報的方案，區段費率範圍是70公里，基本里程10公里收費20元後，起碼里程每5公里增加5元，最高80元；超過70公里的長途旅次與東部幹線，則沿用現行票價。隔年行政院通過核定，卻因碰到金融風暴，漲價計畫因此擱置。

70公里以下短途旅客占7成之多，台鐵若要漲價，短途旅客影響最大。

(中國時報 陳祐誠)