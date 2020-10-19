暗示近期要發大財了？這4種夢境曝關鍵

正所謂「日有所思夜有所夢」，夢是人體大腦深層的活動，不僅能激發靈感，而且還能反映出心理。而根據周公解夢的理論，夢境的不同，預示含義也各不相同，下面就和大家來聊聊，做哪幾種可怕的惡夢，代表你近期要「發大財」！

一、夢見車禍

夢見車禍是一種常見的惡夢，無論是自己遭遇車禍，還是夢見家人遇車禍，其實都代表你最近的壓力較大，對自己的要求太高，從而需要舒壓，而「車禍現場」這個意象，正是內在能量的一種釋放，預示最近你將好運到來，尤其是財運極佳，正財偶得，偏財不斷。

二、夢見蛇

很多人在夢中夢見被毒蛇咬，其實並不用太緊張，因為這通常代表近期將會好運降臨，天降橫財。而且夢見蛇，還暗示最近遇到困難，能夠逢凶化吉，轉危為安，走出困境，事業順遂。

三、夢見發大水

水在命理上暗示著財帛，如果夢見發大水，不僅不代表厄運的降臨，反倒暗示著近期將會財富暴漲，正財偏財都旺盛。特別是夢到家中遭遇洪水侵襲，通常代表家庭成員中，有人會大發橫財，轉變家運，好運源源不絕。

四、夢見棺材

「棺材棺材，升官發財」，如果做夢夢到棺材，通常其預示著好運的來臨，尤其是在工作事業方面，暗示近期做夢人有升職加薪，加官進爵的好運。如果最近夢見過棺材，切忌驕奢淫逸，務必要保持克制的情緒，專注工作，前方必定有好的喜訊傳出，財帛大旺。

文章來源：天天星座

（中時新聞網話題 林盈君）