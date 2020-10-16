氣象局豪雨特報 暴雨炸北基宜花5地

東北風影響，易有短時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今(16)日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大臺北山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：宜蘭縣，早上出門記得要攜帶雨具。目前雨勢多集中在宜蘭，前十名降雨區，宜蘭有五處累積雨量破百。不過，氣象局也提醒，雖然基隆北海岸及東北部降雨明顯，但對於水情的幫助並不大，請大家珍惜用水。

今天東北風影響，基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨，東北部地區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東南部地區亦有局部短暫雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明（17）日東北風稍增強，臺灣北部及東北部氣溫稍下降，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

今天臺南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；大臺北地區亦有較強陣風，請注意。

週末(17日、18日)東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，其中桃園以北及宜蘭高溫僅24、25度，一整天較涼，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區仍有局部較大雨勢，除了攜帶雨具也不要忘了多添加衣物，其他地區高溫約27至32度，各地清晨低溫約22至24度，早晚也較涼。

氣象達人彭啟明指出，今天下半天開始，另外一波東北風將會增強，整個東北半部，甚至東半部又會再度轉為較為陰沉偶陣雨的天氣型態，迎風面靠山區的雨勢會越明顯，類似的天氣恐持續到下周。

（中時新聞網 高德順）