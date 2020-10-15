周末變天降溫5度 連雨6天！

台灣周五(16日)東北風影響，周六至下周三（17日至21日）東北風增強，北台灣、東半部將連續6天都是有雨的天氣，周六起北台灣、東半部降溫，台北高溫降5度，從29度降到24度，最低溫約20度。未來一兩周菲律賓東方海面仍有擾動發展機會，但北上發展的條件較差，來台機率較低。

氣象局表示，今天大臺北東半部多雲偶雨，桃園以南多雲到晴，各地早晚涼，沿海風強浪大，菲律賓東南方的熱帶性低氣壓逐漸進入南海，今天下半天到周五進入南海後有發展成颱風「沙德爾」的可能。周五東北風影響，大臺北、桃園、花東有局部雨，基隆北海岸、宜蘭局部較大雨勢。

氣象局表示，周六至下周三東北風稍增強，北部、東半部有局部雨，東北部有時降雨較大，中南部多雲到晴，午後南部、中部山區零星雨，同時東北風帶來較涼空氣，北臺灣降溫，低溫約20至23度，高溫25至28度，其他地區氣溫變化不大。

彭啟明在臉書指出，周五下半天開始，另外一波東北風將會增強，周五晚上開始到周末，北部東北部到東半部轉為陰沉偶陣雨，預計周五晚到周六是雨最多的時候，周日降雨略少，下周一二又變多。而南海到菲律賓東方海面，未來一兩周仍在一個大低壓帶中，有擾動發展的機會，但北方高壓勢力相對穩固，要北上接近台灣發展的條件較差，往越南方向接近機會較高，東北部留意降雨。

文章來源：氣象達人彭啟明FB

（中時新聞網 莊楚雯）