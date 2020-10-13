57歲大叔輕鬆存了1個億 他曝自在人生

日本57歲大叔坂口一真，近日接受綜藝節目採訪，大方透露6年前已從公司辭職，而辭職的理由更是令現場來賓驚呼連連，「我有1億日幣（約2700萬台幣）的存款。」昔日年收入450萬日幣（約122萬台幣）的他，更坦言自己沒有中樂透，只是很普通地存錢，就這樣慢慢存到了1億日幣。

57歲大叔坂口一真年收入在日本當地算是相當普通，這樣他是如何存到1億日幣呢？他說自己並沒有省吃儉用，雖然一件衣服穿了至少20年，但他認為這不是節儉，而是因為「能穿就繼續穿」，而每次都去千元日幣理髮廳理髮，也不是為了省錢，而是怕去美容院理髮會被美髮師搭話，想圖清淨。

更扯的是，其實他除了擁有1億日幣的存款，還把14年前以4千萬日幣買下的神奈川3LDK公寓房貸給還清了，在1年半前與妻子離婚後，坂口真一就獨自1個人生活在公寓中，他笑說：「一個人再自由不過了。」他也規定自己每個月生活費不能超過10萬日幣(約2.7萬台幣)。

也就是說，57歲的坂口一真，先前靠著450萬日幣的年收，扣掉每個月10萬日幣生活費，大約一年能存下330萬日幣，加上不用養小孩的花費，讓他即使不用刻意虧待自己，歷經33年的時間，也能讓存款輕鬆破億，還可以擁有想去哪就去哪、隨時要做公益就可以去做的自在人生。

（中時新聞網 吳玫穎）