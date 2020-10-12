免跑監理所！150c.c.以下機車可線上報廢

公路總局即日起在「監理服務網」推出「車牌報廢、繳銷」線上服務，初期提供150C.C.以下機車辦理，民眾只須於線上提出申請，同時繳清罰鍰，並於10日內將號牌郵寄回監理所（站）即可完成登記。

交通部公路總局今天發出新聞稿表示，為方便民眾辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，今天起在「監理服務網」推出「車牌報廢、繳銷」線上服務，初期提供申辦手續較單純的150C.C.以下機車辦理，民眾只須於線上提出報廢或繳銷申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌郵寄回監理所（站）即可完成登記，系統同時會寄送報廢證明供車主留存或申請車體回收獎勵金。

公路總局指出，每年機車辦理報廢及繳銷數量約70多萬件，現行民眾辦理車輛報廢或繳銷登記，需將車牌拆下後攜帶至監理所（站）臨櫃辦理，推出此項線上服務新措施後，將可大幅節省民眾往返公路監理機關時間。

至於申請作業較複雜的自用小型車與151C.C.以上機車，公路總局後續將持續規劃，同時也將規劃增加委託代檢廠、超商物流及郵局i郵箱等方式繳回號牌。

公路總局指出，民眾於線上申請後，須於10日內寄送號牌寄回監理所（站），逾期未寄回者將以退件處理，民眾須再次於線上申請及寄送號牌方可完成登記。

另外，車輛辦理「報廢」登記後無法再回復領牌，車體也請民眾接洽合法廢車回收商回收。辦理「繳銷」者，車輛可再重新領新車牌，民眾申辦前請先確認要辦「報廢」還是「繳銷」。