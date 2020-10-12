99％進口來自陸 南韓泡菜宗主國地位不保？

泡菜是韓國的特色美食，也是外國人最認得的韓國食物，但最近韓國人有些心理不平衡，因為韓國進口的泡菜，竟然99%來自中國大陸。面對大陸泡菜大舉占領韓國人的餐桌，韓國媒體憂心忡忡，泡菜宗主國的稱號快要不保了。

《亞洲經濟》日前報導，官方資料顯示，近年來韓國泡菜貿易逆差明顯，韓國2019年進口泡菜30.65萬噸，是出口量（5.8316萬噸）的近6倍，其中99%來自中國大陸。一年的貿易逆差，高達450億韓元，約合2.6億元人民幣（約合新台幣11億764萬元）。最近4年，大陸泡菜對韓年均出口量高達28.1462萬噸。

看到韓國農林畜產食品部的數字，韓媒震驚不已，《國民日報》直呼「我們還是泡菜宗主國嗎？」 SBS新聞則感慨「泡菜宗主國地位被動搖！」

大陸泡菜為何這麼受韓國青睞？韓國農水產食品流通公社報告稱，大陸境內山東、遼寧、吉林等地有超過100家泡菜工廠，大陸泡菜價格低廉且近年來競爭力不斷提高，韓國各類餐廳和供餐企業普遍使用大陸泡菜。

受超長梅雨和台風影響，今年韓國農作物收成大減，辣椒、白菜等蔬菜價格暴漲，首爾部一顆白菜零售價，甚至飆升到1.0689萬韓元（約合新台幣263元），被媒體稱為「鑽石白菜」。許多民眾放棄自己醃製，轉而購買加工泡菜，此需求帶動了自大陸進口泡菜價格的上漲。

（中時新聞網 徐秀娥）