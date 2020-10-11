北北基宜豪大雨特報 本周恐雙颱接力

中央氣象局今(12日)對基隆市、新北市發布「豪雨特報」，台北市、宜蘭縣發布「大雨特報」。

東北風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，今明有機會發成今年第16號颱風「南卡」。氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」說，歐美模式模擬，周四至周六，將有另一熱帶擾動通過菲律賓中部進入南海，也有發展成颱風的機率。

中央氣象局指出，今天受到東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，水氣比昨天多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島可能有局部短暫陣雨，新竹以南為多雲。

氣象局表示，今明水氣較多，基隆北海岸、東北部及大台北山區周二也有局部大雨或豪雨發生的機率；周三後降雨以北部、東半部為主，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，今天各地低溫約23至25度，北部、東北部高溫約26至30度，中南部和台東約31至33度，中南部日夜溫差較大。

另外，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

（中時新聞網 高德順）