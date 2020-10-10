少子化！台人口數生不如死 國慶寶寶銳減

台灣近年少子化加上人口老化嚴重，台灣今年首度出現「生不如死」的人口負成長情形，各醫院國慶寶寶也銳減，不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛指出，試管寶寶已成出生人口的新生力軍，若師法日本，可再增加2至3千名的人口數，多少可抒解台灣人口負成長的國安問題！再如，修改人工生殖法、代理孕母法…等，並可補助未婚女性凍卵，都能緩解台灣已是全球倒數第2名的出生率！

台灣試管教父李茂盛院長指出，過往國慶寶寶人數高達10個左右，但因近年少子化，預期今年的國慶寶寶只有4至5位。而根據內政部統計，去年的出生嬰兒人數為總計為17萬7767人，第1次跌破18萬人，也是10年來的最低點，而死亡人數為17萬6296人，即出生數只比死亡數多出1471人；台灣人口也在今年上半年發生首次的「死亡交叉」現象，即出生率低於死亡率的紀錄，今年1月至8月中只有6月份的出生人數高於死亡人數，前8個月的出生總人數為10萬5161人，死亡總人數為11萬6389人。

李茂盛說，根據去年的統計數字顯示：國內產婦生育第一胎的年齡已拉高至31.01歲，總生育率為1.05，再度創新低，與各國相較，也只比南韓略高，為全球排名倒數第2！

李茂盛強調，台灣人口老化情形已經非常嚴重，晚婚晚生是不孕主因，年輕人不想生，想生的人因年紀大而產生困難，只好求助人工生殖技術。他指出依國健署資料試管寶寶年年增加，107年接受人工生殖產下的寶寶為10236人，首度破萬，即每18個新生兒就有1個是試管寶寶。但同年日本產科婦人科學會彙整，該年度日本共計有56900多名試管嬰兒，也創史上新高，即每15名新生兒就有1個是試管嬰兒，台灣若能像日本一樣，試管寶寶佔新生兒的1／15，那麼台灣可再增加2至3千名的人口數，多少能抒解台灣人口負成長的國安問題！

李茂盛還建議：政府應修改人工生殖法、代理孕母法…等，並可考慮針對30歲以上未婚女性提供凍卵補助，以確保未來生機。再如，提供孕婦給予更全面的照護服務、廣設公托公幼、免費供讀至大學，讓民眾放心生養小孩，才能真正緩解台灣排名全球倒數第2名的出生率！

（中時 馮惠宜）

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