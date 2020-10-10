青花菜不等於花椰菜 專家曝4挑選技巧

青花菜和花椰菜不一樣！農委會在臉書指出，青花菜不是綠色的花椰菜！並分享貼青花菜注意花球翠綠、外觀完整、無凹凸等現象，且保存方式也要注意，水洗過後容易壞，建議放冰箱前別洗，常溫保存則可放3天左右a

行政院農委會在臉書上分享，青花菜的營養豐富，內含維他命ABC、蛋白質、鉀、鈣、磷、鎂和銅等礦物質以及碳水化合物，是一款超級健康的蔬果，在台灣十月中詢到隔年五月是主要產期。

農委會曝挑選青花菜的技巧。（圖／翻攝自農委會臉書）

農委會指出，挑選青花菜有四個技巧，分別是花球翠綠、外觀完整密合、花球面無嚴重凹凸現象、花球整體呈香菇型蕾球。並提醒大家，如果青花菜的花球成熟過度，有黃化、粗鬆或露出黃花的情形，恐會造成口感與品質不佳。

農委會分享青花菜的保存方式。（圖／翻攝自農委會臉書）

農委會分享「保存3招」，青花菜放冰箱冷藏，切勿是先清洗，運用有恐塑膠袋包裝冷藏，以保持濕度，可保存約一周左右；室溫保存可放2、3天，冬天則可保存更久；水洗之後容易發霉腐爛，建議盡快使用。

大家常誤以為「青花菜就是花椰菜。」農委會解釋，青花菜並不是「綠色花椰菜」，它是甘藍演化成花椰菜過程的中間產物，花椰菜是花球未分化「花原體」組成，而青花菜則是花原體分化完成的「花苞」組成的。文章來源：行政院農委會

（中時新聞網 何立雯）