熱帶擾動路徑生變 下周降雨熱區曝

今雙十國慶，也是連假第2天，北部水氣稍減、氣溫偏涼；其他地區多雲到晴，中南部午後有陣雨或雷雨。今晚國慶煙火在台南施放，天候條件佳，入夜後轉涼，民眾應注意溫差變化。

北台灣持續有點雨又不會太濕、有點涼又不會太冷，中央氣象局指出，受東北風影響，北台灣仍有短暫雨，高溫約25到27度。中南部、東部多雲到晴，局部地區午後有短暫雨，或有雷雨機會。

國慶煙火今晚在台南漁光島施放，民眾若外出，應注意夜晚天氣涼，最好多帶一件薄外套。中南部白天高溫可達32度，晚上低溫剩21度，溫差逾10度，特別有感。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今年第14號颱風昌鴻已減弱為輕度颱風，目前在日本南方海域，正往東北東加速前進，未來將減弱為溫帶氣旋。

根據歐洲中期預報中心最新模擬，今北海岸及北部山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨。新竹以南晴朗穩定，中南部山區、台東山區午後有小範圍少量降雨。

明（11日）起至下周二（13日）一熱帶擾動將通過呂宋島進入南海，間接影響台灣東側水氣增多，東半部降雨機率提高，局部地區有較大降雨；桃園以北仍有短暫雨；新竹以南多雲時晴。

（中時新聞網 王嘉慶）