國慶連假將至 國5估8日早上湧現車潮

國慶連假即將到來，高公局預估明天西部國道仍以上下班車潮為主，國5部分從早上9時就會出現旅遊車潮，要一直到下午3時左右紓解，晚上7時又會再有一波，直到9日凌晨0時紓解。

國慶連假9日登場，高公局也預估國5從明天起就會開始湧現車潮，高公局表示，明天西部國道仍以上下班的車潮為主，國5則是從早上9時就會出現旅遊車潮，要一直到下午3時左右紓解。

高公局說，晚上7時之後，國5會再有一波南下車潮，預估要到9日凌晨0時才會紓解。

根據高公局預估，國慶連假3天有部分路段將會車多不好走，9日研判在國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、北上圓山至大華系統；國3南下三鶯至關西、烏日至霧峰系統；國5南下南港系統至坪林。

10日預估壅塞路段為國1北上圓山至大華系統、西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5北上宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。

11日預估壅塞路段為國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5北上宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。

國慶連假國道疏導措施，包括每天0至5時國道全線暫停收費、單一費率（即打75折，無每天20公里優惠里程）、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；國5南下及北上都有高乘載管制；連假首日0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；連假後2天，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口；每天增開路肩。

高公局說，國慶連假11個重點路段實施匝道儀控的管制措施，同時，視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。