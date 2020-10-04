公費流感疫苗今開打懶人包 揭免排隊訣竅

公費流感疫苗今天起開放接種！為了避免秋冬新冠肺炎疫情捲土重來，以及流感「雙病毒」夾殺，許多醫師呼籲民眾多多施打流感疫苗，協助醫師在第一時間區別「流感」與「新冠肺炎」差異，盡早診斷病情，避免擴大感染情形發生。

衛福部長陳時中也鼓勵民眾，在10月5日流感疫苗開打後，可先向合約院所預約，分流人潮、免排隊又能快速接種疫苗，若院所僅提供現場掛號，則可先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，以免白跑一趟，合約院所名單可透過疾病管制署流感防治一網通、疾管家、1922防疫專線查詢。以下是綜合整理的疫苗接種懶人包：

●公費流感疫苗對象

醫事人員

國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生等

65歲以上長者

滿6個月以上至國小入學前幼兒

50-64歲成人

衛生防疫人員

安養、養護、長照機構

禽畜業及動物防疫人員

孕婦及6個月內嬰兒之父母

幼兒園托育人員及托育機構專業人員(含社區公共托育家園)

具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI大於等於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者

●哪裡可以打公費流感疫苗？

至公費流感疫苗合約院所皆可施打，打流感疫苗前，可先向醫療院所預約，若無法預約只能現場排，請先電洽。

●要帶什麼？

除學生於校園集中接種外，其餘公費對象攜帶健保卡及相關證明文件(如：兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)前往合約院所接種。

●流感疫苗廠牌

今年提供的公費四價流感疫苗共有3家廠牌，其中2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經過食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。

民眾於接種前應由醫師進行評估，已知對疫苗成份過敏者或過去注射曾經發生嚴重不反應者，不予接種；發燒或有急性中重疾病者，請待病情穩定再接種。

●打流感疫苗後要注意什麼？

接種流感疫苗後，應於接種單位或附近休息觀察至少30分鐘，待無不適再離開，另可能會有注射部位疼痛、紅腫等，一般會在發生後1至2天恢復，若有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，應儘速就醫並通報當地衛生局或疾管署。

●今年流感疫苗病毒株是如何選用的？

我國使用的疫苗是依世界衛生組織每年對北半球建議更新之病毒株組成，其保護效力與國際各國狀況相同。我國使用之四價疫苗包含4種不活化病毒，即2種A型（H1N1及H3N2）、2種B型。今年使用之疫苗係適用於2020-2021年流行季。

●疫苗可否指定廠牌？

疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗廠牌將依對象採「隨機」安排，無法指定。

●流感疫苗可否和其他疫苗同時接種？

流感疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。

●去年打過流感疫苗，今年還要再打嗎？

仍需接種，與前一劑間隔1個月以上。每年接種流感疫苗之保護效果於6個月後會逐漸下降，且每年流感疫苗組成病毒株有所差異，為能於新來臨之流感流行期可獲得足夠保護力，建議仍需接種當季流感疫苗。

●多久可以產生保護力？

完成流感疫苗接種（未滿9歲首次接種幼兒為接種第2劑），至少約2週後產生保護力。建議高風險及高傳播族群，應於10月流感疫苗開打後，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。

文章來源：合約院所名單查詢點此，可先電話詢問庫存、預約施打

(中時新聞網 莊楚雯)

壞消息 秋冬新冠、B流感雙中鏢 逾3成病情惡化

秋冬挑戰來臨，國內將面臨流感、新冠同時來襲，黃立民根據大陸武漢同濟醫院統計指出，307名新冠確診者中，有五成同時感染流感，尤其若是感染B型流感確診 高達30.4%會有病情惡化現象。

黃立民也指出，若罹患流感，會增加新冠肺炎傳播力2-2.5倍，而加拿大研究發現，接種流感疫苗可以降低交叉感染92.2%，不過必須是社區接種提高到90%。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會也調查，今年台灣民眾施打意願比去年增加12.59%，願意接種者近七成，約三成表達以前和今年都不會施打。

黃立民也直言，今年台灣流感疫苗總共只有800萬劑（公費605），因為全球也都在搶流感疫苗，台灣很難達到9成施打率，但只能說打越多越好。

而今年公費流感疫苗也首度核可增加細胞培養技術，和雞蛋培養技術不同，生產時間快產量穩定，對雞蛋過敏者多一個選擇。不過黃立民表示，兩者效果沒有顯著差異，只能說，只要有接種都比沒打好。

(中時 鄭郁蓁)