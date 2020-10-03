中秋連假收假日湧車潮

明（4）日是中秋連假最後一天，預估國道包含國1西螺到埔鹽系統等9路段及省道台61線竹南銜接國3西濱交流道等10路段，都將會車多不好走，提醒用路人特別注意。

今天是中秋連假第三天，下午已陸續出現北返車潮。高公局說，西部國道路網於上午8時、國5於6時40分開始出現車潮，壅塞路段包括國1北向汐止系統到五堵、新竹系統到竹北、豐原到台中；國3南向土城至樹林、北向龍潭到大溪、新竹系統到寶山、中港系統到大甲；國5北向頭城至坪林，其餘路段均能維持行車順暢，截至下午6時，國道交通量為81百萬車公里，預估今天交通量為122百萬車公里。

公路總局表示，收假北返車潮已於今天湧現，尤以往來東部及西部濱海路廊的主要幹道最為明顯。

明天是中秋假期最後一天，高公局表示，預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均（87百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局說，預估明天國1西螺到埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統到竹北；國3關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統-霧峰；國5宜蘭到坪林；國6舊正到霧峰系統等9路段將車多壅塞，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

省道部分，公路總局指出，台61線西濱快速公路北返車潮將出現局部壅塞或車多情形，沿途瓶頸路段主要為竹南銜接國3西濱交流道路段。

公路總局預判明天仍有部分短程旅遊車潮，因此各大觀光景點聯外道路仍有尖峰擁擠的狀況發生，包含台2線福隆到瑞濱、萬里到大武崙、關渡到淡水、台3線大溪老街到大溪交流道路段、台7線大溪到慈湖路段、台65線到國道3號土城交流道、台64線東行到國道3號中和交流道、台64線西行至國道1號五股交流道、台1線水底寮到楓港路段等。

公路總局說，已預先規劃相關疏運措施，同時公布在公路總局網站疏運專區、智慧化省道即時資訊服務網及「幸福公路App」等，並將於道路沿線CMS顯示即時交通資訊（包含路況及景區停車率等），用路人若要前往以上地區出遊踏青，建議預先查詢相關資訊後再上路，以避開壅塞時段及路段。

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