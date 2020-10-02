水果什麼時間吃最好？竟然不是飯後

多數人都習慣飯後吃水果，但醫師表示，吃水果的最佳時機其實不是飯後，甚至有些水果若飯後馬上吃，促進消化不成，反而會產生腹痛、消化不良等情形；此外，有些人把水果當早餐也不好，恐刺激胃黏膜，反而對身體有害。

《早安健康》報導，北京中醫藥大學教授、主任醫師李志剛建議，最好在飯前一個小時吃水果，或者飯後兩個小時再吃；尤其空腹時盡量不要吃酸澀味很重的水果，因為一方面會對胃產生刺激；另一方面也可能跟胃裡的蛋白質反應，產生不好消化的物質。

尤其有胃食道逆流、胃酸過多、消化性潰瘍以及糖尿病患更要注意，下列這些水果最不適合空腹吃，恐刺激胃黏膜，引起胃脹、胃痛。

1.柿子

柿子含有較多單寧酸，可能產生腹痛、消化不良反應，甚至恐讓消化道痙攣。

2.番茄

番茄含有大量膠質，和胃酸發生反應後，容易凝結成塊，恐堵住胃出口，造成胃擴張、胃脹痛。

3.荔枝、甘蔗

由於果糖需要靠肝臟中的轉化酶轉化為葡萄糖，因此若飯前吃太多讓體內果糖上升的水果，容易造成轉化不及，可能導致頭暈，甚至有高滲性昏迷的危險。

4.橘子、山楂

空腹吃大量的有機酸，恐加重胃炎、胃潰瘍等胃病，空腹吃更容易刺激胃黏膜。

此外，中秋節免不了都會吃的柚子，由於含有與葡萄柚類似的成分「呋喃香豆素」，會與特定藥物產生不良反應，醫師提醒，若有在服用心血管藥、降血脂藥、安眠藥、抗癲癇藥物、免疫抑制劑等藥物，恐與柚子的成分產生交互作用，影響療效，甚至導致心律不整，嚴重的話還可能致死，最好先詢問醫師。

（中時新聞網 尉遲佩玉）

延伸閱讀

飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭關鍵

櫻桃輸了！最補血的水果是「它」