中秋烤肉、火鍋吃進多少油？營養師答案驚人

中秋烤肉、火鍋最受歡迎，根據衛福部食藥署資料，烤肉及火鍋料中許多加工食材幾乎都是地雷！大家最愛吃的那些丸子及餃類，其實都是用高比例的肥肉製成，雖然小小一塊但熱量驚人。

根據衛福部食藥署資料，列出最受國人喜愛的10大高熱量加工食品：

1.燕餃 299大卡/100公克

2.蝦餃 266大卡/100公克

3.魚餃 249大卡/100公克

4.小香腸 247大卡/100公克

5.貢丸 245大卡/100公克

6.香菇餃 231大卡/100公克

7.虱目魚丸 175大卡/100公克

8.甜不辣 174大卡/100公克

9.包肉魚丸 169大卡/100公克

10.花枝餃 167大卡/100公克

根據衛福部成人中餐或晚餐的建議熱量約600～800大卡，每日鈉攝取量上限2,400毫克，但營養師表示，一頓烤肉或火鍋吃下來就幾乎高達3,000大卡，甚至已經超過一整天的熱量需求；鈉攝取量更高達5,100毫克，也遠遠超出衛生福利部建議每日攝取量的2倍以上。

此外，炸豆皮、三角油豆腐、百頁豆腐等，也都是高熱量、高脂肪、高鈉的代表，食用過多除了肥胖，還可能導致代謝症候群上身，如果不想過個節肚子多一層肥油，建議搭配一些新鮮食材及蔬菜，才不會導致熱量爆表。

同時吃的順序也很重要，建議從油脂少的食材開始，先吃蔬菜、菇類，接著再吃豆、魚、肉、蛋類，加工類食材放最後，若是吃火鍋，通常煮到最後，湯底的鈉離子及鉀離子已經過高，也建議不要再喝。（中時新聞網 尉遲佩玉）