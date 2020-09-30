下周一公費流感疫苗開打 誰能接種4張圖秒懂

秋冬新冠肺炎疫情恐怕捲土重來，因為症狀相似，因此今年流感疫苗接種也格外受到矚目，今年公費流感疫苗將於10月5日開打，中央流行疫情指揮中心表示，為了避免排隊排太久，呼籲民眾5日後可先向合約院所預約，以利人潮分流。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9/30表示，公費流感疫苗即將開打，今（2020）年民眾因為COVID-19（新冠肺炎）疫情防疫意識提升，預期接種狀況將更為踴躍。為節省等候排隊的時間，鼓勵民眾於10月5日開打後，可先向合約院所預約；若院所僅提供現場掛號，請民眾可先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，合約院所名單可透過疾病管制署流感防治一網通、疾管家或1922防疫專線查詢。也請醫療院所預先安排預約接種及現場掛號動線，做好人潮分流，避免排隊動線混亂，並讓預約者優先接種疫苗。

指揮中心指出，今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中（職）學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位之防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等，除學生於校園集中接種外，其餘公費對象可於10月5日開打後，攜帶健保卡及相關證明文件（如：兒童健康手冊、孕婦健康手冊等）前往合約院所接種。

指揮中心進一步表示，今年提供的公費四價流感疫苗共有3家廠牌，其中2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。民眾於接種前應由醫師進行評估，已知對疫苗成份過敏者或過去注射曾經發生嚴重不反應者，不予接種；發燒或有急性中重疾病者，請待病情穩定再接種。

此外，指揮中心提醒，為落實防疫新生活運動，民眾前往醫療院所或接種站接種時，應佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施；接種流感疫苗後，應於接種單位或附近休息觀察至少30分鐘，待無不適再離開，另可能會有注射部位疼痛、紅腫等，一般會在發生後1至2天恢復，若有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，應儘速就醫並通報當地衛生局或疾管署。