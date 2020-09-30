吳德榮：中秋夜偏涼 連假後北部轉溼涼

氣象專家吳德榮表示，明天大台北及東半部賞月偶受鬆散低雲干擾，仍有不錯的機率看見月亮，桃園以南都適合賞月，但留意氣溫偏涼；預計10月5日起受鋒面影響，北部將轉溼涼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨水氣增多，北部、東半部已有局部少量降雨。截至清晨6時平地最低氣溫於桃園楊梅區攝氏18.7度、新北市石門區19.2度。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，白天北部及東半部雲層增厚，有局部短暫雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；今晚起水氣漸減、轉乾。

他預估北部氣溫19至25度、中部22至34度、南部22至35度、東部21至32度。

吳德榮說，明天中秋夜大台北及東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受鬆散低雲干擾，仍有不錯的機率；中南部午後發展的雲層、入夜已消散殆盡，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣；不過，各地區平地最低氣溫約在18至21度，「夜涼如水」，戶外賞月要添衣物。

吳德榮表示，中秋連假（明天至10月4日），台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴的天氣，偶有局部零星降雨機率，出遊影響不大。

他說，連假氣溫明天最低、逐日漸升，白天陽光下舒適至微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，為「秋高氣爽」、日夜溫差大的天氣；預計10月5、6日鋒面影響，轉雨降溫，北台轉濕涼，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。