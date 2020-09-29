中秋前後2波變天 北部降溫6度時間出爐

東北風減弱今天氣溫回升，僅花東、北部有零星雨，氣象局表示，今晚開始水氣漸增，周三、四（30日、10月1日）東北風再增強，北部、東北部稍轉涼，氣溫26～21度，其中周三水氣較多，中秋節（10月1日）後水氣開始減少，高溫回升至32、33度，接著第二波東北風下周一（10月5日）報到，北部、東半部又轉雨，高溫降6度來到27～22度，回到濕涼的天氣。

氣象局表示東北風影響，周三（30日）北部、東半部及中部山區有短暫雨，北部高溫26度，低溫21度，南部則是多雲，午後雷陣雨。周四中秋節（10月1日）降雨區域較前一天減少，僅東半部及北部山區有下雨機率，其他地區多雲，南部、中部山區午後雷陣雨，北部溫度約27～21度。

氣象局表示，中秋連假周五至周日（10月2日至4日）東北風減弱，氣溫回升，大多為多雲到晴的好天氣，高溫達32、33度，最低溫23度，午後南部、中部以北山區有雷陣雨。

氣象局指出，下周一（10月5日）東北風又增強，北部氣溫又降至27~22度，冷空氣將持續影響到下周四（10月8日），北部、東北部轉涼，北部及東半部有短暫雨，其他地區多雲，午後南部、中部山區雷陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，中秋夜大台北、東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受低雲干擾，但雲層鬆散仍有見到月亮的機率，桃園以南明月當空、是賞月好天氣，不過夜晚全台平地最低氣溫約在18至21度，在戶外要添衣物。

（中時新聞網 莊楚雯）