吃了血管變年輕 醫揭這食品有神奇好處

藝人小鬼黃鴻昇因主動脈剝離猝逝，千萬別以為年紀輕就能輕忽心血管疾病。醫師表示，想讓血管變年輕，正確攝取優質的Omega-3很重要，核桃相較於其他堅果，對於人體來說就是非常好的油脂攝取來源，不但可以幫助血管恢復彈性、降低血管年齡，還可改善動脈硬化等多項好處。

日經健康發行的《最新健康食用油全圖解：日本3大名醫教你用對油，徹底遠離癌症、失智、心血管疾病，改善視力、預防過敏！》一書中指出，核桃相較於杏仁豆、花生等其他堅果，優質Omega-3的「α-亞麻酸」含量高出許多，每25公克經烘烤的核桃，α-亞麻酸含量高達2300毫克，花生只有23毫克、杏仁豆3毫克。

至於「α-亞麻酸」對人體有哪些好處？愛媛大學研究所專任教授伊賀瀨道在書中提到，α-亞麻酸具有抑制血管內壁發炎，並使血管軟化的作用。實驗結果發現，連續四周將有膽固醇問題的人，脂肪攝取來源置換成一天10顆核桃（約40～65公克），血管年齡指標及血管彈力竟然得到了改善。

由此可知，適度食用核桃，攝取「α-亞麻酸」等好油，確實可幫助血管變年輕。若想發揮核桃最大益處，又怕攝取過多熱量，該怎吃才對？書中建議，一般成年人每日攝取約25公克(相當於單手抓一把）的量最剛好，而且一定要多咀嚼，由於植物的脂質較不易直接吸收，透過大量的唾液可增加核桃中優質脂肪的吸收率。

（中時新聞網 尉遲佩玉）