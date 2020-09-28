早餐店裡最好別碰的食物！營養師這樣說

一日之計在於晨，許多人都知道早餐很重要，不過營養師表示，每個人生活習慣及食量不同，因此早餐真的不一定要吃，但要吃就要吃對，尤其早餐店裡幾乎人人必點的奶茶，最好能不碰就不碰，否則長期喝下來恐造成嚴重後果。

營養師李婉萍在《哈潑時尚》專欄指出，身體會習慣我們的生活模式，應該依照自己的需求進食，有些天生食量較小的人，早餐和午餐可以一起吃，不用強迫自己一定要吃三餐；但有些胃不好的人，若因沒吃早餐導致長期處於飢餓狀態，這時胃酸會一直侵蝕胃壁，容易胃潰瘍、慢性胃發炎。

不過李婉萍也強調，相較於有沒有吃早餐，吃什麼更重要，現在早餐店裡充斥大量的加工食品，例如漢堡絞肉、熱狗、培根等，都是有添加加工肉品且容易增加致癌率的食物。尤其早餐店裡幾乎人人必點的「大冰奶」，如果每天早上一杯，下午再來個手搖杯，長期喝下這麼多糖分恐造成慢性疾病，最常見的就是糖尿病，還有膽固醇上升。

李婉萍建議，想要善待自己的身體，一定要有好的碳水化合物，中式早餐可以吃稀飯、地瓜，或西式早餐的馬鈴薯泥等都是很好的選擇；如果要吃麵包，最好選擇少油、少糖的歐式麵包，會比又甜又油的紅豆或菠蘿麵包健康。

（中時新聞網 尉遲佩玉）