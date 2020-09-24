高鐵國慶再加開6列車 搶票時間出來了

台灣高鐵（2633）經檢視國慶疏運期間旅客訂位狀況，決定再加開6班次列車，包含南下4班、北上2班，以加強服務旅客，26日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵國慶疏運期間自10月8日至12日，總計5天共加開108班次列車，包括南下55班、北上53班，提供831班次列車的旅運服務，並鼓勵旅客利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

為方便旅客提早規劃行程，台灣高鐵透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車；同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置3至5節自由座車廂，持定期票、回數票及開啟自動加值功能的悠遊卡、一卡通聯名卡旅客，可直接感應進站。

台灣高鐵表示，為配合防疫，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

台灣高鐵目前已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

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