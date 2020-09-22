中秋連假來臨 高鐵加開4班次盼鄉親順利返鄉

中秋節4天連續假期即將來臨，立委劉櫂豪表示，鄉親返鄉團圓以及遊客到台東的旅遊需求旺盛，10月1日至4日的中秋連假，於9月2日開放預售，原規劃加開列車皆已陸續售罄，因此特要求台鐵再加開列車以疏運民眾的需求！

劉櫂豪說，經過爭取，台鐵將於10月1日至4日，總共4天再加開台北-台東來回共計4列次加班車，預計於9月23日零時起開放訂票，請有需求的鄉親留意相關公告。

劉櫂豪指出，中秋節月圓人團圓，國人返鄉需求旺盛，台鐵局因應連假需求，全線加開列車總計185列次、加掛車輛529輛次，同時台北-台東來回加開4班花東實名制，以及台東常態實名制3班，台東縣政府返鄉專車2班，皆已陸續開放訂位並售罄，才要求台鐵局研議再加開列車，以疏運返鄉的旅客。

劉櫂豪說明，台鐵局經研議調度後，規劃於10月1日至4日間陸續加開4列次推拉式自強號，分別為台北-台東10月1日5240車次（台北09：47、台東15：27）、10月3日5246車次（台北16：15、台東21：43），台東-台北10月2日5247車次（台東08：18、台北13：49）、10月4日5251車次（台東12：20、台北17：23）。

劉櫂豪提醒，以上加班列車於9月23日零時起開放訂位，相關加開車次、時刻，將於台鐵局官方網站及各車站公告，請有需求民眾留意相關訊息。

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