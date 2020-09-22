升級tvOS 14沒法看4K影片 YouTube解釋了

蘋果（Apple）在台灣時間18日釋出了iOS 14、iPadOS 14、tvOS 14以及、watchOS 7。其中，tvOS 14可支援4K畫質的YouTube影片，讓使用者躍躍欲試，但是體驗過後卻發現不盡理想。對此，YouTube終於提出了解釋。

蘋果針對tvOS 14的主要更新之一，就是可觀賞4K畫質的YouTube影片。但是許多已升級到tvOS 14的用戶都發現，即便點選了4K畫質YouTube影片，之後畫質仍會調降到1080p。關於這一點，蘋果後續並沒有更新針對tvOS 14的更新說明，而YouTube則是透過官方Twitter回覆了使用者的疑問。

YouTube官方說明，很快Apple TV 4K將會支援4K畫質的YouTube影片。請大家持續留意後續更新。換句話說，升級到tvOS 14的Apple TV （Apple TV HD (原先的第四代Apple TV)，以及 Apple TV 4K (第五代)可支援）實際上規格可以支援YouTube 4K影片，目前還無法播放以此畫質是因為YouTube App需要更新。

另外，在iOS 14、iPadOS 14當中，蘋果也帶來了pictute-in-picture（畫中畫）的支援，可以支援子母畫面，讓你可一邊觀看線上影片，也可不中斷目前的工作進度。但是經過進一步發現，在iPhone端，YouTube限制了這項功能（可以啟用PiP功能，但是縮小的影片畫面會隨後被關閉），僅向YouTube Premiume付費用戶開放；在IPad這一端則是仍舊開放。

（中時新聞網科技 黃慧雯）