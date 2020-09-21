威力彩大安區頭獎得主現身 巨額獎金做公益

之前被新聞炒得沸騰的二位威力彩在台北大安區頭獎得主之一已完成領獎，結果出面領獎者是位女性的退休人士，與原本外界爆料的來自某銀行行員包牌劇情完全不同。

台灣彩券表示，今（109）年7月27日創下史上最高威力彩頭獎總獎金31.2億元開出兩注，各得15.6億元，除日前於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎外，另一位於台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人也完成領獎。

台彩指出，從台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人是台北市人，女性，退休人士，平時就經常購買大樂透及威力彩，購買的地點都不固定，喜歡到不同投注站試試手氣，前往外地旅遊或拜拜看到投注站也會購買，對包牌方式很熟悉，這回是因為威力彩當期頭獎上看31億元，用電腦選號包牌第一區7個號碼、與第二區01~08號碼，該張彩券總花費5,600元，總共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為1,589,800,807元。

台彩進一步指出，依中獎人自述，最高曾中威力彩肆獎2萬元（第一區中5個號碼），以往她習慣是買完彩券後隔一段時間才對獎，這回是開獎當天夜間新聞播報威力彩開出頭獎了，於是她用台彩APP對獎，對中了簡直不敢相信頭獎就是她。雖然中獎人當天晚上就知道自己中頭獎，但還是隔了一段時間來領獎，她自述是因為7月底新聞事件吵得沸沸揚揚，考慮比較多，等整個事件沉澱後才出面領獎，這段期間中獎彩券是放在書桌的抽屜裡。

台彩也說，該位中獎人中獎後最想做的事是到廟裡拜拜，中獎彩金預計用於置產、儲蓄、投資與做公益，她認為會中獎是因為她平常就有小額捐款常做好事，另外她也相信買彩券就是在做好事，中獎以後的生活將會和平常一樣。中獎人捐出2,000萬元做公益，其中1,500萬元捐贈給中國信託慈善基金會統籌運用並分配給其他社福團體、300萬捐贈給中華社會福利聯合勸募協會、100萬捐贈給臺灣基督教門諾會醫療財團法人、100萬捐贈給財團法人紙風車文教基金會。中獎人同時包給開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」80萬紅包。

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