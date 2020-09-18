主動脈剝離！醫曝撕裂性胸痛感是此生最痛

藝人小鬼黃鴻升本月16日陳屍於北投住家，被發現時已屍體僵硬，享年36歲。各界不斷猜測是因跌倒或心肌梗塞導致，今（18日）遺體進行解剖，初步研判死因為心血管問題。隨後經紀人也透露小鬼死因，為主動脈剝離造成血管阻塞。由專業醫師團隊管理的醫療粉專「照護線上」指出，主動脈剝離是「急重症」，其中撕裂性胸痛症狀會讓患者在幾秒內，體會到這輩子從沒感受的痛苦。

主動脈剝離有多麼可怕？「照護線上」YouTube頻道指出，人的血管壁主要有內、中、外三層，正常情況下，血液都在內層血管壁流動。若主動脈壁結構出現破損，造成血管壁內膜破裂，讓血液經由裂孔進入血管壁中，將內層和中層的血管壁分開，形成「假腔」，此時就會影響到原本血液正常流動「真腔」，導致主動脈剝離。

主動脈剝離後，由於血液流到錯誤的位置，原本應該運送到身體各器關的血流必受其影響，例如：大腦、內臟、手腳等器官就收不到血液，會讓身體產生缺血性症狀。頻道指出，因此，主動脈剝離是急重症，可能引發「急性心衰竭」、「腦中風」、「腸缺血」、「急性腎衰竭」、「肢體缺血」，嚴重甚至死亡。

頻道表示，主動脈剝離最典型的症狀就是胸痛，且是屬於強烈、具撕裂性的胸痛及上背痛，痛感可延伸至脖子或至下背。這要命的疾病可以讓患者在幾秒內，從「原本好好的」突然有「強烈撕裂性胸痛」，而且這種痛感可以說是「此生最痛」都不為過。

「照護線上」進一步說，主動脈剝離最常發生在年約60至70歲的男性身上，要預防最基本的就是控制血壓，因為血壓一高就會危害血管健康，建議40歲以上成人都要在家裡放置血壓機，做好隨時監測。同時，最好養成運動習慣，控制體中，才能減少血管動脈粥狀硬化的機會。另外菸草也很傷血管，最好早日戒除吸菸習慣。

★工商e報關心您：吸菸有害健康！

主動脈剝離驟逝是「急重症」 醫：撕裂性胸痛感是此生最痛。（摘自youTube：照護線上／如經移除請見諒）

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