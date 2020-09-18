小鬼經紀人曝死因 醫籲這類人注意心律不整

小鬼黃鴻升本月16號被發現於北投住家猝逝，享年36歲，今（18日）遺體進行解剖，初步研判死因為心血管問題。稍早，小鬼經紀人更出面說明後事安排，並透露小鬼是因主動脈剝離造成血管阻塞猝逝。

小鬼遺體今日在板橋殯儀館進行解剖，初步研判為心血管問題致死。在法醫解剖完畢後，小鬼父親也離開解剖室，面對記者提問全程低頭不發一語，神情相當哀傷，並在下午4點50分現身靈堂。

隨後小鬼經紀人也代表家屬出面說明後事安排，透露小鬼家人都沒有特別宗教信仰，因此沒有打算要做頭七法會，還進一步透露小鬼死因，為主動脈剝離造成血管阻塞。至於告別式或出殯時間，皆尚未定案。

小鬼生前所屬滾石唱片昨晚間公布靈堂弔唁時間，將從本週六開始連續3天，上午10點到下午6點在龍巖民權會館開放親友弔唁，懇辭奠儀與花籃

▍年輕男性猝死 心血管、腦血管問題居多

士林地檢署今天解剖藝人黃鴻升遺體，初判是心血管問題。有醫師認為，突發性心律不整可能性較大，恐是心臟不正常放電釀禍，若發病30分鐘內沒急救，存活率小於5%；提醒年輕男性也應注意。

黃鴻升（小鬼）16日被家人發現陳屍在北投住家內，士林地檢署檢察官相驗遺體後，初步排除外力造成，也無明顯致命外傷，今天經解剖認為因心血管疾病死亡可能性較大，詳細死因仍待法醫研究所鑑定報告為主。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣接受記者電話聯訪時表示，年輕男性猝死以心血管或腦血管問題居多，心血管疾病方面，他推測心因性猝死可能性較大，其中又分為心肌梗塞及突發性心律不整，綜合相關文獻，每年發生率約萬分之一到千分之一。

鍾伯欣解釋，心肌梗塞主要是心臟血管阻塞，心肌在缺血、缺氧的情況下，導致不穩定電氣變化，但從缺氧到猝死通常需要一段時間，根據臨床觀察，急診的胸痛患者大多會痛上半小時至1小時，應該不至於突然猝死。

至於突發性心律不整，則是心跳突然太快、亂跳，導致腦部血流不足，鍾伯欣說，年輕男性的突發性心律不整，以「布魯格達氏症候群」（Brugada Syndrome）最為常見，整體男性盛行率約為千分之1.2，目前已知部分患者因心臟肌肉裡的鈉離子通道具遺傳性異常，導致心臟不正常放電、心跳突然亂掉釀禍。

不過，鍾伯欣表示，布魯格達氏症候群患者平時可能完全沒有異狀，相當難診斷，除非做心電圖時正好發病，才有機會偵測到。

鍾伯欣指出，突發性心律不整患者發病時會倒下，若旁人見狀能立即做心肺復甦術（CPR）並以自動體外心臟去顫器（AED）急救，都有機會救回來，拖愈久、存活機會愈低，基本上發病超過30分鐘沒急救，存活率恐不到5%。

突發性心律不整來得突然又難以察覺，民眾應如何自保。鍾伯欣坦言，突發性心律不整沒有明確的徵兆可預防，但目前部分穿戴式裝置有偵測摔倒、心跳過快功能，若沒有及時回應，會協助打給緊急聯絡人，或許有機會救命。（編輯：張雅淨）

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