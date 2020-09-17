社交距離代表性運動 高球在美疫情逆勢大賺

美國高爾夫球產業今年春天受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊，但拜運動本身極符合「保持社交距離」所賜，夏天後高球運動與產業在美逆勢攀升，意外成就數十年最佳榮景。

「華盛頓郵報」報導，在疫情之初，高球場業者紛紛拔起旗子，停妥球車與關閉商店。對多數人而言，高球屬自主選擇的消費項目，但隨疫情同時威脅生命與生計，產業內無人知曉何時讓球友回到球場較為安全，或當疫情趨緩時有誰願重返球場。

美國職業高爾夫球協會（PGA of America）主席惠利（Suzy Whaley）說：「這是一項涉及850億美元的產業基本上要關門大吉，我們馬上意識到想出解套方案。」美國職業高球協會代表全美超過2萬9000名職業高球選手，還負責舉辦PGA錦標賽與萊德盃（Ryder Cup）等賽事。

高球業者齊向國會議員遊說，與美國疾病管制暨預防中心（CDC）合作，制定出新規則與方針，力圖將國內鬆散的1萬4500座高爾夫球場業者納入合作網絡。

美國高球業如今已挺過春天時的疫情而蓬勃發展，一連串賽事活動紛至沓來，前景一片看好。

截至7月美國高球的累積回合次數已逾1000萬，與去年同期相比增加兩成。根據高球業最具領導力的市場調查公司Golf Datatech統計，自20年前開始追蹤每月回合數至今，今年7月的回合數是歷年漲幅之冠。6月的回合數也較去年同期上漲14%，5月則增加6%。

儘管統計顯示今年3至5月的回合數共少了2000萬次，但今夏盛況非但足以彌補春天的損失，甚至較去年同期增長3個百分點，這還不包括尚未出爐的8月份紀錄。

相關球具用品的銷量也激增，光是7月銷售產值便達3億8866萬美元，是Golf Datatech自1997年開始紀錄以來單月最高銷售額。

疫情對整體高球業而言，可謂危機中的轉機－歷經史上景氣最低迷的幾個月後，迎來賽事活動最忙碌活躍的階段。疫情可能「獨厚」高球業蓬勃至秋天，但取決於天氣；相關人士指出，高爾夫球特別適合防疫生活，球友們可保持社交距離，全神貫注於賽事上。

世界高爾夫球基金會（World Golf Foundation）執行長麥勞克林（Greg McLaughlin）說：「我認為，高球除有助釋放體力也能放鬆心情，讓你走出戶外，花個4小時於球場上漫步散心。」這對以白人男性為主的高球業而言，無疑有助於產業開始復甦。

但最能振奮產業分析師的消息可能是許多新選手投入這項運動。全國高爾夫球基金會（The National Golf Foundation）預估截至年底，介於6歲至17歲的青少年高球選手人數有望增加兩成，相當於新進約50萬人，而光是上半年新增或回流的選手數就多了兩成。

不過仍有令業者擔心之處。在30多國經營高球場的業者史特勞斯（Kris Strauss）指出，渡假村與仰賴觀光客大老遠跑去的觀光型球場，未必能獲利，特別是像夏威夷規定觀光客須隔離14天後才能下場打球，將減低球友前來的意願。

美國境內約98%的球場皆已開放。據全國高爾夫球基金會統計，歷經過令人絕望慘淡的3月與4月，業者預期截至今年底的回合數有望較去年共4億4100萬次更上漲2至6個百分點。

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