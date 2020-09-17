人猝死前6個徵兆 9種習慣易導致猝死

根據統計，每年因心臟猝死的總人數日益增加，平均每分鐘就有3人，因為心臟原因，在發病的1小時之內死亡，而搶救成功率卻不到1％。事實上，猝死容易出現在年輕人身上，而年輕人大多認為自己身體好，不太在意健康狀況，如果有難受的感覺時，通常不會立即就醫，而一旦出現惡性病因，往往來不及反應。

【猝死前的6個身體信號】

1.過度出汗：當你沒有運動卻會突然出汗的話，那麼可能是心臟疾病發作前的一個信號，對女性而言，感覺上更像是更年期裡的潮熱或者盜汗。

2.胸痛：典型的冠心病表現是胸痛，一般發生在胸骨後方，主要是悶痛的感覺。

3.疼痛：相比較而言，疼痛反應是猝死的發病徵兆中，最易被感知的信號，當感到胸部出現劇烈、緊縮、壓榨性的疼痛，且感到透不過氣時，就要提高警惕。

4.重度的血壓升高：對於主動脈夾層患者，發病徵兆是劇烈疼痛，而且在疼痛的同時，會伴有重度的血壓升高。

5.憋氣、口唇發紫：如果工作性質是久坐或長期站立，血液循環不好，當病情發作時，除了疼痛外，若還有憋氣、明顯的紫紺、口唇發紫、血氧下降等，就要懷疑可能是肺栓塞。

6.潛在病因：除了疼痛之外，還要警惕可能導致猝死的潛在病因，比如，是否有易形成血栓的病史等等。

【這9種行為是猝死的催化劑】

1.過度勞累：經常熬夜會使人的交叉神經和副交叉神經，處於功能失調狀態；吃飯、作息不規律，會引起低血糖低鉀，電解質紊亂，導致心律不齊。

2.熬夜：長期熬夜容易誘發心律失常等，若沒獲得及時急救，易發生猝死。另外，長期熬夜易形成血栓，堵塞血管。

3.生活壓力大：會導致高血壓等，並會增加心律失常、血管痙攣的風險，甚至誘發猝死。

4.過度肥胖：肥胖人群幾乎把所有的心血管疾病危險因素占全了，而且胖子易發生充血性心力衰竭，合併冠心病時易發生心肌梗塞和猝死。

5.久坐：長期上網屬於靜態性動作，血液粘稠度較高，下肢可能形成深靜脈血栓，運動時血栓脫落，可能會造成肺梗塞，嚴重可能導致猝死。

6.抽菸喝酒：吸煙的人，發生心肌梗塞的風險，是平常人的3倍，長期飲酒還可能致心臟衰竭等疾病。

7.打呼：打呼是睡眠呼吸暫停綜合征的一個徵兆，如果「睡眠呼吸暫停」時間一次超過120秒，很可能發生睡眠中猝死。

8.暴飲暴食：心臟病最容易在吃飽飯後發作，本來就有胸痛、心臟不好的人，就不要過度食用動物內臟等膽固醇高的食物。

9.用力排便：有些老人會在排便後頭暈，所以老人儘量要坐著排便，時間不宜過長，否則有引發腦溢血的危險。

文章來源：健康真相

（中時新聞網話題 林盈君）