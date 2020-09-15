陸製口罩混馬來西亞製 勤達公布退貨4步驟

位在新北市板橋區的「勤達醫藥器材公司」，以陸製口罩混充馬來西亞貨，涉嫌違反《藥事法》遭檢調偵辦，問題口罩引發民眾恐慌；勤達稍早在官網貼出退貨通知，消費者只要線上填寫退貨資訊，憑購買證明、退貨商品、客戶退貨表，即可申請退貨。

新北市衛生局今早證實，勤達公司原許可證製造廠為馬來西亞，但後期從大陸輸入口罩私下販售，並未重新取得大陸許可證，涉犯《藥事法》第84條未經核准擅自輸入，「目前已要求業者將問題口罩回收，其餘醫藥產品也立即下架。」

新北市衛生局說明，輸入醫療口罩須向衛生單位申請許可證，勤達公司原申請的口罩許可證為馬來西亞製造廠，近年公司改輸入大陸製的醫藥口罩，卻未再向衛生機關申請許可，仍以舊的馬來西亞許可證輸入陸製口罩。

就連「勤達醫藥器材公司」官網張貼的口罩介紹，也以「簡體字」和「英文」標示，讓不少消費者誤以為買到馬來西亞製口罩。

衛生局表示，有關口罩數量、流向、工廠地址等細節因檢調偵辦中，不便透露太多，目前已要求業者將問題口罩回收，其餘醫藥產品也立即下架。

衛福部日前大動作清查全台口罩來源，發現勤達醫藥器材公司邊境輸入量異常，通報地方衛生單位查明；新北地檢署10日指揮新北市調處、新北市衛生局前往板橋公司稽查，當場查扣廠內6萬片問題口罩以及相關證物，近期會約談廖姓負責人到案說明。

檢調透露，該公司口罩主要販售給國內藥局、大型醫院使用，並未輸出給其他國家，目前正在進一步釐清是否混入實名制通路，不過推測應該沒有，因為口罩標榜為馬來西亞製，與國家隊需求不符。

勤達退貨通知。圖／翻攝官網

（中時 許哲瑗）