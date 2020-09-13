區間測速標準出爐 明年1月1日上路

區間測速國家標準出爐！經濟部標準檢驗局預告區間測速相關修法，明定明年1月1日新標準實施，給予區間測速設備檢定正2%、負4%的公差(可容許值)，超過不給證不准用。新標上路後，地方縣市區間測速儀器即可重新送驗，通過後能在道路正式執法。

區間測速推出短短2年，國內即有新北、桃園、高雄等9個縣市、18處路段實施，但今年初台61西濱公路彰化段區間測速才上路1個多月，就被駕駛人揪出測速失準，顏面盡失，已開罰單全數作廢。目前除新北市執意執法外，其餘8縣市全數喊停，坐等中央區間測速標準出爐。

設備需經三項檢定

在歷經多次討論後，經濟部標準檢驗局終於完成區間測速標準與規範，近日陸續發布《度量衡業務委託辦法》、《區間測速檢定檢查規範》等修法。除把區間測速列入雷射測速、酒精測試器之後的第11項法定度量衡器，強制納檢，也訂出區間測速檢定與可容許誤差標準。

經濟部標檢局組長王石城表示，該局積極作業，把1年修訂工作壓縮在半年內完成，在參考英國、德國、荷蘭等國際標準並與各單位討論後，訂出標準。未來所有區間測速設備都需經過三項檢定，包括「構造」、「通行時間」、「通行速率」，才會發檢定合格證書，才能在公路執法。

構造部分，內建電腦時鐘每5分鐘校正一次，需與國家時間標準一致。後兩者實際行駛速度與時間會給予正2%、負4%，共6%容許公差，這不影響現行給予速限寬限值10公里規定。

未改正最高罰7.5萬

王石城舉例說，一台車行駛速度100公里，經過區間測速路段，計算後不超過102公里，不低於96公裡即為合格。之所以上限誤差容許小，下限誤差容許大，是因低於速限有利消費者。

由於區間測速是以路段前後A、B兩點偵測車牌，以該車通過時間，加計距離後換算出車輛速率。王石城說，標準上路後，除構造外，將會同第三方檢測單位，於實車上掛車載速率裝備實際上路測試，一定要求準確。

如果未經檢驗即使用執法，中央將依度量衡法規處罰，限期未改正，每次開出1.5萬到7.5萬元罰單，可連續處罰，未來區間測速設備需一年一驗。

對於經濟部國家標準出爐，交通部則表示樂見其成，對未來執法也更有信心。

（中國時報 王玉樹 、 陳祐誠）

