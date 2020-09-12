星巴克啥飲料必點？網狂推「1系列」

星巴克飲品眾多，讓人選擇困難。網友好奇詢問，在那麼多的飲料中，大家覺得最好喝的是啥？問題曝光後，立刻引發網友熱議，其中最受大家喜歡的是「那提系列」，像是紅茶那提和特選馥郁那提等，更有人大讚，找不到比星巴克好喝的抹茶那提。

一位網友在PTT上發文表示，大家應該都同意，星巴克的星冰樂系列飲品中，最好喝的應是巧克力可可碎片吧！不過星巴克飲料種類繁多，因此她好奇咖啡累好喝的有什麼？並詢問大家星巴克前幾名好喝的飲品是啥？

貼文引起網友討論，「香檸蜜柚冷萃」、「每日精選！每天味道都不太一樣，很驚喜」、「馥列白」、「焦糖瑪奇朵、香草拿鐵」、「白巧克力拿鐵」、「冰拿鐵換燕麥奶，無糖正常冰。超讚」、「香檸蜜柚冷萃真的好好喝」、「氮氣冷萃」。

綜合網友的回應，最受大家歡迎的是「那提系列」的飲料，「無糖紅茶那提」、「抹茶那提，神好喝」、「太妃核果那堤」、「紅茶那提」、「真的是找不到比星巴克好喝的抹茶那堤」、「特選馥郁那提」。

另星巴克9月推出「Find Your Perfect Coffee」的線上數位活動，在9月13日前參與小遊戲，即可抽「飲料買一送一」。針對喜歡喝氮氣飲料系列的人，18日和25日到門市點購，單杯可享30元折扣。

文章來源：PTT

（中時新聞網 何立雯）