眼鏡布不是用來擦鏡片！內行揭真實功能

眼鏡髒了用眼鏡布擦超NG！網友分享，用眼鏡布擦眼鏡，竟被朋友糾正「眼鏡布是用來包眼鏡的」，讓他超不解，也忍不住發文詢問大家的意見，對此，內行網友指出，用布擦眼竟會刮傷鏡片，並透露正確的清潔方式是清水搭配洗碗精。

網友在PTT上發文表示，眼鏡布就是拿來擦眼鏡的，不然要幹嘛？但他的朋友卻說，眼鏡布其實是用來「包」眼鏡的，如果真的拿來「擦」眼鏡，可能會刮傷鏡片。此番說法讓原PO忍不住好奇問「這是什麼奇怪的理論？」

貼文一出，引發網友討論，「會刮傷是真的，髒了的話用洗碗精水手搓，面紙壓著吸乾」、「我都用衣服擦」、「任何布用久都會卡塵，自然會刮傷」、「在光學廠也不會用『擦』這動作去接觸鏡片」、「正解，眼鏡布只是防撞」、「長知識了」。

另有內行網友表示，用布擦拭的確會刮傷鏡片，因此建議鏡片髒了，可以運用洗碗精和清水沖洗乾淨，他也特別提醒大家，最好不要使用含皂的東西來清洗，像是肥皂、沐浴乳等，因為可能會傷到鏡片膜。

根據《高銘光學》的部落格文章指出，眼鏡布的主要功能不是「擦眼鏡」，而是包著眼鏡存放時能達到緩衝的效果。若眼鏡髒了，建議可用清水與洗碗精直接清洗，且最好用冷水或室溫的水，以免影響鏡面使用年限，最後再用布或面紙按壓吸乾水。

文章來源：PTT

文章來源：高銘光學

（中時新聞網 何立雯）