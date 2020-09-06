他被偷塞百元過運紅包 內行人曝2招化解

暑假剛結束，一位網友表示在書包內被發現別人塞進一個「100元紅包」，擔心是遇到冥婚PO網求解。不過內行指出，通常100元紅包是有心人拿來「過厄運」的，並透露，若真的不慎收到過運紅包，可以「捐出去」、「投功德箱」2招化解。

原PO在「靈異公社」上表示，「今天在學校突然發現書包裡出現一個紅包，疑似是在早餐店不注意時被塞的。」原PO不敢動他，只有同學打開來看，裡面有一百元。並問「這有什麼特別用意嗎？要怎麼處理？」

貼文一出，馬上有網友建議，可以「投進去功德箱，讓它跟佛祖硬碰硬」。不過內行點出，這100元紅包沒那麼恐怖，推測應該只是拿來「過運」的。一位網友指出，100原通常是「過小運」，意思是說最近生活有小不順，於是用自己血汗錢，希望有福氣的人能夠幫他小擋一下。

另外有網友補充，「有些人遇到不好的事情，會用很多很多的小額紅包散出去給人撿，象徵把厄運分散開來。」紛紛建議原PO可以將紅包捐出去，或投進廟裡功德箱內。

網友表示「投廟宇功德箱即可，通常100元小紅包是過運」、「拿去廟裡，把事情經過跟神明報告，請神明作主，然後把錢捐去功德箱。」、「只是別人把不好的過給你而已」、「找個大廟，去投功德箱，祈求一個平安符，跟神說要去霉運」、「把它捐出去或者是投到大廟的香油錢箱吧」。

偷塞紅包事件也讓網友不禁感嘆，「以前都是丟路邊，讓『有緣人』去撿，現在變成用塞的，真是太敢了，人心真的變壞變狠了。」最後，原PO也在大家建議下處理掉這個過運紅包。

文章來源：靈異公社

（中時新聞網 許立穎）