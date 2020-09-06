乘客掉卡 北捷年撈500萬

是你掉的嗎？台北捷運公司每年都會撿到5、6萬張悠遊卡，其中非記名卡經公告半年後若無人認領，卡片餘額即為北捷財產，遭外界質疑變成私房錢、意外財。根據近5年統計，每年未認領卡片餘額高達500多萬元，議員要求找不到失主，北捷應把餘額拿來做公益。

北捷2016年至2018年每年分別拾獲5.8萬張、5.6萬張、6.6萬張悠遊卡，非記名卡且沒人領回卡片為3.2萬張、3.1萬張、3.1萬張，卡片餘額約572萬、544萬、543萬，去年撿到5.7萬張，今年上半年也有2.1萬張。

北市議員徐弘庭指出，悠遊卡公司有辦法比對資料盡量找出失主還款，真的找不到也該把餘額拿出來做公益，北捷不應當成收入。

北捷表示，《民法》規定捷運系統內無人認領遺失物，要交存警察機關或市府，但數量龐大，所以北捷代為處理，每年約有30萬件遺失物，電子票證遺失物只占所有遺失物14％，80％以上為旅客隨身物品、個資證件和雨傘，無人領回的非記名卡歸北捷所有，交給發卡機構退費，若是手表、金飾等有價物品就送當鋪變現，現金由公司財務處運用。

北捷說，無人認領的遺失物要保管半年以上，平均每年處理遺失物的成本約1200萬元，收入根本不敷成本。

北捷強調，拾獲的遺失物中，隨身物品捐贈各區里做公益，食品類捐給社福單位，雨傘供車站成為愛心傘，個資證件則依規定銷毀。