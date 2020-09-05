實名制口罩如何換貨？7大重點要留意

加利科技有限公司以大陸製非醫用口罩混充醫用口罩販售，中央流行疫情指揮中心原宣布民眾可至超商、康是美、全聯換貨，但昨晚收回政策，維持藥局、衛生所換貨。藥師公會全聯會表示，中央今日、下周一都會多配送1800片至新北10區、宜蘭的藥局，提醒民眾更換實名制口罩需填寫換貨單，自由購買的加利口罩則洽原通路更換。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，昨天就已經有許多人前往藥局換貨，換貨的地點主要集中在新北的市區，有住在蘆洲的民眾無口罩可換，只好前往台北市的藥局更換。因新北、宜蘭都屬於熱點區，中央今日、下周一都會多配送1800片口罩，協助民眾順利換貨。

這2天以來，藥局常見民眾帶著口罩來詢問的情事，黃彥儒表示，實名制口罩不一定會有MIT、Made in Taiwan或自家logo的鋼印，目前僅有Carry mask違規，其餘的實名制口罩都沒問題。

中央流行疫情指揮中心表示，至9月11日為止，民眾都可持Carry mask實名制口罩到藥局、衛生所更換，不需持健保卡。昨日原宣布開放四大超商、康是美、全聯換貨，但晚間考量這些門市沒有存貨，將政策收回，換貨的地點維持藥局及衛生所2處。至於自由購買的口罩，則需要洽原本購買的通路更換。

藥師公會全聯會表示，實名制口罩的進貨不是藥局或衛生所能決定的，是政府透過郵局配發口罩，藥局或衛生所被動收貨，因此不能選擇要進哪個廠商的口罩。請勿責怪藥師，後續藥局及衛生所會繼續付出心力協助退換與檢查口罩。換口罩時，請多給第一線藥師支持與鼓勵。

為協助民眾了解換貨資訊，藥師公會全聯會整理出7大重點，提醒民眾多留意。

1. 時間：109年9月4日至9月11日期間。

2. 地點：販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所。

3.有問題的口罩，口罩本體右下角有「Carry mask」鋼印字樣。如沒有或無法辨識正面鋼印標示之口罩，藥局或衛生所可不提供換貨作業。

4.建議民眾至原購買地點進行換貨。如原購買地點已停止販售口罩實名制1.0，請至其他具有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

5.非屬實名制口罩請拿回原購買處退換。

如為自由買賣的加利盒裝口罩，請拿回原購買處或加利公司退換，必要時可尋求消保官的協助。

6.9月5日起，請民眾協助填寫「加利科技有限公司瑕疵口罩換貨單」，以利更換作業。若民眾不願意留下資料，則請藥師、衛生所人員填寫時間及片數。

7.多給第一線藥師支持鼓勵。

（中時 林周義）

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