國人看好經濟比例上升 老謝：快黃金交叉

新冠肺炎疫情籠罩全球，更重創各國經濟，財信傳媒董事長謝金河則引述一份民調指出，國人看好經濟的比例已經逐漸上升，看好、看壞的比例將出現黃金交叉。

謝金河在臉書發表「台灣經濟的新評價」一文指出，最近一份民調顯示，長期以來國人對台灣經濟都是十分悲觀的，也難怪柯文哲市長一直用這個既定印象說台灣經濟回不去了。

不過，這個現象到2018年出現明顯變化，看好經濟的比例上升，看壞的比例下降，現在看壞的比例仍有59.1%，看好的比例37.9%，這跟股市扭轉空頭排列的黃金交叉有點類似。

雖然大多數民眾尚未明顯感受到台灣經濟好起來，但如果從台股挑戰13000點、今年土地交易創新高、企業投資熱鬧滾滾來看，台灣經濟的領先指標已顯著上升，這個看好、看壞比例很可能不久後交叉。

謝金河說，最近他跟幾個經濟預測機構負責人說，預測機構過去兩年的數字全都槓龜，各家預測值都比台灣公布的經濟數據少1%~2%，提醒他們要加油。

而今年在疫情籠罩全年的情況下，經濟預測難度加大，不過回頭看看新加坡、南韓、香港、日本及其他東協國家的經濟表現，大家一定會更加珍惜我們的經濟表現。

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 徐慈薇）