國家隊「加利」口罩混陸製 百萬片流入雙北

國家隊「加利」口罩混陸製 337萬片流入雙北、宜蘭

大陸製口罩混入口罩國家隊！新北三重區某藥局在實名制口罩中發現大陸製口罩，經食藥署了解，為加利科技有限公司以大陸製非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，8月起進口337萬片，流入三重、新莊、蘆洲等新北市10行政區，宜蘭縣及台北市，實際流出數待了解。明起至11日，民眾若持有印有Carry mask標示的實名制口罩，都可進行換貨。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，實名制口罩通常都會在前一天完成配送，以成人1800片口罩為例，配送來的共計36包，每包50片，藥局會趁著閒暇時間做分裝，正常的口罩都會有編號，但三重某藥局的口罩卻沒有號碼，且有簡體字標籤。

食藥署品監督管理組組長遲蘭慧表示，這個案子在昨日由新北市三重區某藥師發現，加利科技有限公司生產的口罩中，其中一包有簡體字標籤，藥師立即通報藥師公會及食藥署，食藥署隨即透過政風處，會同台北市調查處、新北市衛生局展開調查。

昨日晚間，衛生單位前往加利八里廠查核，發現當中有簡體字標籤的口罩。調閱單據紀錄發現，該公司8月從大陸進口337萬片非醫療用口罩，在廠內分裝後，改標以醫用口罩名義，混充銷售，食藥署已要求該廠停止生產作業，並要求各通路回收。

遲蘭慧表示，加利在台灣生產的口罩印有Carry mask的標示，大陸製的口罩也有同樣標示，已混入實名制口罩銷售通路。目前在廠裡查扣的都是成人口罩，明起至11日，只要民眾領到這個字樣的實名制口罩，都可到藥局、衛生所換貨，不需持健保卡，只要帶上口罩即可。

根據食藥署了解，加利科技有限公司的出貨通路分佈在新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝及石門，以及宜蘭縣、台北市。

遲蘭慧表示，加利科技有限公司為GMP醫療器材廠，此案已嚴重違規，依據《藥事法》規定，除可要求停產，還可處以3-200萬元罰鍰，目前這個案子還在偵辦中，盼釐清實際流出量及業者混充的動機。據了解，該廠商今年3月也曾進口一批口罩，但因口罩上印有made in Taiwan，遭關務署發現而退運，當時食藥署還沒接獲關務署通知。

為避免類似事件重演，食藥署目前規劃要求全台包含實名制、自由販賣的口罩，都必須印有Medical或MD，以及Made in Taiwan的鋼印，預計約有3、400台機台需要更新，實施時程未定。屆時，進口台灣的口罩若想造假，將直接在邊境被攔下。

（中時新聞網 林周義、杜欣穎、林毅、王英豪）

抓到了！大陸製口罩亂實名制 工廠在新北八里

口罩實名制2月6日上路，民眾可以順利買到國家隊製作口罩，不過新北市昨傳出不少藥局收到郵局配送的實名制口罩，赫然發現混雜著由大陸製作的口罩，經藥師公會反映，所有口罩已全面下架；據了解，出產問題口罩的工廠加利科技在新北市八里區，新北藥局1/3的口罩由其供應，全案已由土林地檢署偵辦。

消息來源透露，出產問題口罩的工廠在新北市八里區，全市1100間藥局中，約有3分之1的口罩由該工廠出產，但究竟是全數都有問題，還是僅部分口罩混入大陸製口罩，仍待食藥署調查，全案由士林地檢署偵辦。食藥署長吳秀梅說，實名制口罩應該全是國產的，檢調已介入調查。

據接受調查的藥局指出，藥師在收到郵局寄來的實名制口罩後，會先拆箱檢查，確認口罩數量後才分裝，同時確認口罩有無瑕疵，新北市部分藥局昨在拆箱後，發現口罩有簡體字列印的「产品合格证」，並標示生產廠商為大陸安徽省某工廠，由於數量龐大，藥師公會已立即要求各藥局下架該產品。

新北市消保官主任王治宇表示，不僅1家藥局遇到類似狀況，包括新北市三重、三峽都有藥局收到，都是來自同一家口廠工廠出產的口罩，新北市消保官獲知訊息後，今中午個別前往藥局調查，確保消費者權益；消保官也提醒，來自大陸的口罩已全面下架，因此今有部分藥局買不到實名制口罩。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦指出，實名制口罩都由中央一條龍統一配送，全案已由藥師公會通報食藥署處理，新北市配合中央調查，不方便透露細節。

對此，食藥署長吳秀梅則表示，藥局實名制口罩照理說都應該是國產、由口罩國家隊所製造。坊間出現大陸製口罩參雜在實名制口罩，她也相當疑惑，昨天獲知後，檢調已介入調查，進行了解。

（中時 許哲瑗、林周義）

以國家隊為恥 加利老闆再爆政府硬上 「被同意」繳46％口罩

新北市加利科技公司老闆林明進涉嫌輸入337萬片陸製非醫用口罩混充，指控被政府壓得產不過氣來，不得出此下策，除爆料有廠商也這樣做，晚間三度受訪再爆料，當時被求在空白紙上簽名，事後才得知「被同意」繳交46％生產線口罩給國家隊，直呼被騙了。

林明進說，自從六月起國軍撤離產線後，廠商還是要如數繳交國軍支援時的46％產量，之前就曾跟政府反映過口罩生產負荷量太大，但未獲回應，許多國家隊和他一樣因無法負荷，都有類似情形，感嘆剛加入口罩國家隊時，以國家隊為榮，現在以國家隊為恥！

林明進不滿表示，當初被紡織產業綜合研究所要求在空白紙上簽名，沒想到後來竟被加上合約內容，變成同意政府徵用口罩生產線46％產量，去詢問食藥署或衛福部，都說已白紙黑字確認過，形同「被同意」徵用，質疑政府未免太不光明正大。

林指出，每天國家徵用量為800萬，國軍撤出產線後，鶯歌、高雄有2個大型廠商拒絕繳交160萬片口罩，他們這些「小咖」國家隊，就要幫忙補足缺口，像他七月要多交7.2％、八月6.8％，員工根本無法負荷，他這樣做也是為了保護員工。

他強調工廠已成立20多年，對自家的口罩品質掛保證，也質疑政府分配機台不均，有些國家隊廠房很小，卻可分到十台機台，自己卻只分到一台，每周都要上繳那麼多數量，還得面對丟掉客戶的風險，現在巴不得趕快被踢出國家隊，就可以好好休息了。

（中時 許家寧）