小確幸！ 連13天星巴克買一送一優惠抽起來

星巴克再推買一送一！9月1日起，連續13天只要參與線上數位活動，天天皆可抽取買一送一的超殺優惠，且因登錄的方式不同，每天最多可以抽三次。另外九月每周五都有氮氣飲料系列的優惠，只要前往門市點購，即可折扣30元。

星巴克為了推廣「道德採購」，盼能讓民眾了解每杯咖啡從農場送到客人手中的過程，因此推出「Find Your Perfect Coffee」的線上數位活動，從9月1日至9月13日，只要登錄參與小遊戲，就可以抽取「全品項買一送一」、「第二杯半價」等優惠。

除此之外，由於此數位活動可選用Line、Facebook和Google三種不同方式登錄，因此一天最多可以抽獎三次，讓你獲得優惠的機率再提升，還不趕快揪朋友抽起來！

另喜歡喝氮氣飲料系列的人，可以在9月4日、9月11日、9月18日和9月25日，前往星巴客門市點購氮氣飲料系列，單杯即可享有30元折扣優惠，但要特別提醒，此服務不適用於外送和預定服務。

文章來源：活動網址按這

（ 中時新聞網 何立雯）

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!