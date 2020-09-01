見證美嚴重疫情 老外夫妻驚喜：回台灣了

美籍YouTuber莫采曦(Hailey)跟丈夫Adam都能說一口流利的華語，經常分享台美兩地文化差異，因此擁有許多台灣粉絲，而兩人去年因學業關係返美，卻因新冠肺炎而遲遲無法回到第二故鄉台灣，為此內心飽受煎熬，但近日她更新了影片，現身台灣機場，激動宣布：「我們回台灣了」。

莫采曦當年因宣教來到台灣，不僅結交了很多台灣好朋友，她更真心愛上這片土地，甚至跟老公Adam在台灣訂婚，她透露夫妻倆自去年一返回美國，就開始討論何時回來台灣，結果遇上新冠肺炎，學校課程也因停擺，而他們的來台的計畫也無限延宕，為此莫采曦跟Adam甚至天天禱告，就企盼能早點飛來台灣。

他們這段時間拍了很多疫情相關影片，其中包含了前段時間主動在美國自費接受抗體檢驗，嘗試是否能申請入境台灣，但光檢測結果就讓她失望落淚，直到近來得知台灣防疫規定外籍人士入境，需出示3天內新冠肺炎陰性檢測報告。

莫采曦表示難度在於美國大部份檢測報告需要7天時間，於是Adam打了許多天的詢問電話，終於找到可以做到這條件的醫院檢測，即便聽說須深入鼻腔採檢，非常的不舒服，但夫妻倆仍欣然接受，「為了台灣準備好了」。

影片中顯示，莫采曦夫妻於本月24日接受了檢測，隔天一早就收到報告，確定2人都是陰性反應，他們拿到報告後立刻上網訂機票，出發經西雅圖轉機來台灣，一路上都很興奮，中途轉機時，還說感覺很不真實，因為這一天的到來，他們已經期待了整整一年，夢想終於快要實現了。

飛機降落時，他們看著窗外的天空，隔著口罩親吻，激動地說：「我的天，我們在台灣了」、「我們回來了！我們在台灣！」，讓網友看了也非常感動，而莫采曦夫妻連等待檢疫通關仍難以壓抑激動，直到出關等待防疫計程車時，表示其實有個大難關在即，就是他們自2018年結婚以來，只分別過5天。

但詢問過許多相關單位，都告知兩人必須分開隔離14天，因此接下來將是他們婚後最長的一次分別，「其實我們不太期待這一點，但為了台灣我們願意這樣做」，表示會全力配合守護台灣的安全，也預告未來將分享檢疫的經驗與心得。

（中時新聞網 吳品瑤）