全國交通大執法登場 留意5大取締重點

全國「路口安全大執法」今天上路，並針對「汽機車不停讓行人」等5大重點項目進行取締，北市上午受颱風梅莎外圍環流雨勢影響，部分路段車流多，警方在重點路口也加強執法勤務。

交通部與內政部警政署攜手啟動9月全國「路口安全大執法」行動，針對5大重點項目進行取締，包括「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

受颱風梅莎外圍環流雨勢影響，適逢今天為中小學開學週第2天，北市部分路段車流大，北市警方上午也在多個路口執行「路口安全大執法」勤務，以維護路口安全及行人路權。

根據道路交通管理處罰條例，「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰都是新台幣1,200元至3,600元，「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」罰1,800元至5,400元，「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」罰鍰都是300元。

台北市警察局交通警察大隊日前也公布今年1月至8月21日的行人交通事故統計資料，共計造成15死、1,248傷；較去年同期死亡數減少5人，但受傷人數卻增加25人。

其中，肇事原因以車輛「搶越行人穿越道（不禮讓行人）」及「未注意車前狀況」為主，發生地點在路口範圍最多。

交通警察大隊也揭露近3年北市行人10大易肇事路口，首要為大安區「信義路、建國南路口」；其次為中山區「民生東路、林森北路口」；並列第三為萬華區、中正區相鄰的「中華路、漢口街口」和中山區「民權東路、林森北路口」。

另依序還有「西園路、和平西路口」「民權東路、光復北路口」「民權東路、松江路口」「民生西路、重慶北路口」「大南路、承德路口」及「士商路、中正路口」。

警方今天也在多個路口執行「汽機車不停讓行人」取締勤務，並依3大原則進行，包括路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內，以及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；其次是路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發；第三是以攔停舉發，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。

首日執法成果，警政署將根據全國各縣市警察局回報取締資料進行統計，預計明天再對外發布。