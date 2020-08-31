9月交通新制上路 5大執法「狙擊荷包」

9月1日起多項新制上路，其中影響最大的就是全國路口安全大執法，汽機車未停讓行人最高罰3600元；此外，包括機車汰舊換新、換購電動自行車補助、機車停車月票方案、租屋住房修繕責任歸屬等，都有明確規定，想省荷包可得仔細看清楚。

由於近2年交通事故不減反增，而且很多發生在路口，尤其車輛未禮讓行人造成傷亡事故層出不窮，內政部與交通部共同宣布，9月1日起實施全國同步「路口安全大執法」，有下列5大執法重點項目：

1、汽機車不停讓行人

2、車輛轉向不暫停讓行人優先通行

3、汽機車闖紅燈及紅燈右轉

4、行人未依規定行走行人穿越道

5、行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路

警政署要求9月1日至30日加強執法，汽機車不停讓行人可罰1200到3600元；汽機車闖紅燈可罰1800到5400元；汽機車紅燈右轉可罰600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道，未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路可罰300元。

此外，還有下列多項新制上路：

●機車汰舊換新

9月1日起向新車車籍的環保機關申請，但若要換購電動自行車者則向戶籍地的環保機關申請，且需附上新車的照片和購買發票影本；今年底前補助金額上限5000元，但2021年起則降為3000元。

●汽車兒童安全座椅新規定

9月1日起，2歲以下幼童需採「後向式」安全座椅或「攜帶式嬰兒床」；2至4歲以下且體重在18公斤以下者，應使用幼童用座椅並優先選用後向式，違反規定最高可處3000元罰鍰。

●台北市機車停車吃到飽月費400元

台北市全境機車路邊停車格開始販售400元月票，僅開放在停管處官網線上訂購，但可以現場付款，智慧支付線上購買再省100元。

●租屋電費上限

新版租賃契約明訂房東向房客收取的電費，若達1001度以上，夏季（6至9月）上限每度6.41元，非夏季上限每度5.03元。若在1000度以下，收費則依級距作調整，最低120度以下，夏季電費也不可超過1.63元。

●租賃契約新規定

房東不可在合約期間以任何理由調漲租金，簽約時應出示證明有權出租之文件，且釐清雙方應負責的修繕項目。

●便利商店代收新制

9月16日起，將原訂的最高金額2萬元調高至3萬元；繳稅可使用非現金支付。

●B、C肝篩檢新制

9月1日起，B、C型肝炎的免費篩檢年齡提高到79歲。

（中時新聞網 尉遲佩玉）