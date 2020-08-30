降低罹攝護腺癌風險 她曝澳洲驚人數據

性生活除了關乎伴侶間感情和睦狀況，更會影響個人健康。智識型YouTuber理科太太參考美國和澳洲的醫學研究後指出，每周「愛愛」次數一次是最佳狀態，頻率超過太多或太少，都是警訊。她更揭露男性射精次數越多，越能降低罹患攝護腺癌的風險；一份澳洲的驚人數據，更讓理科太太「倒抽一口氣」。

理科太太在《理科太太PLUS》上分享「每周性行為次數和男性精蟲健康」的知識，其中就提到，一份超過3萬人參與的美國研究中，得到「一周一次」性生活的伴侶有最快樂的關係，超過1次以上的人，反而沒有那麼開心；至於一周少於一次的伴侶，彼此間的關係可能就出現了警訊。

理科太太指出，若把性生活頻率當成基礎的指標，能夠拿來審視自己對於感情生活是否滿意，其實還滿健康的。不過理科太太也提醒，不要被數字綁架，如果每個月只有一次性生活，但雙方感覺很對，那就夠了。

不過理科太太補充，「射精對於男性真的太重要了！」根據哈佛醫學院健康出版文章指出，雖然目前對男性攝護腺癌成因未知，但研究發現每月射精超過21次的男子，比每月射精次數4.7次的男子低了31％；澳洲研究也發現，每周射精次數在4.6-7次的男性，在70歲之前得到攝護腺癌的比例，比每周2.3次的男性少了36％。

理科太太開玩笑表示，不得不說當初在看到澳洲資料的時候有「倒抽一口氣」，因為如果注意看研究資料的話，可以發現澳洲用的單位是「周」；美國用的單位是「月」。理科太太表示「讓我們用一秒鐘讚嘆澳洲男人的體力」。

最後，理科太太也提醒，伴侶出現不孕時，男性精蟲就算沒到一半，也佔4成。理科太太建議，男性想讓精蟲健康，就應避免把手機放在口袋，或把筆電放在大腿上使用，因為溫度升高，精子游泳的速度就會變慢，質量就不太好。平常也可以多吃富含抗氧化物的食物，例如深綠色蔬菜、藍莓、胡桃、枸杞、蔓越莓等等，養成良好生活型態，多運動。

（中時新聞網 許立穎）