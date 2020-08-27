颱風「梅莎」最快周六生成 南高屏大雨特報

今年第9號颱風「梅莎」最快本周六（29日）生成，且強度不排除到中颱等級。西南風影響，易有短時強降雨，今（28）日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局今早也針對台南縣、高雄市、屏東縣發布大雨特報。

熱帶性低氣壓1000百帕，在北緯17度，東經132.3度，即在菲律賓東方海面，向西移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。此熱低壓預估周六將形成颱風，如生成將是今年第9號颱風「梅莎」。

今白天起至明日西南風逐漸減弱，今日台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；明日台灣中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，今天南部高溫在30度左右，其他地方則可來到33到35度，沒下雨時感受較為悶熱。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天受西南風影響，各地擴散條件佳且有雨，空氣品質普遍良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

今日中部以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有8至9級強陣風；今日西南部、恆春半島沿海地區及澎湖有長浪發生的機率，請注意。

（中時新聞網 林宜靜）